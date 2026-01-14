Украина финишировала шестой в смешанной эстафете Кубка IBU
Победу одержала национальная сборная Германии
около 1 часа назад
Фото: Дмитро Євенко
Сборная Украины финишировала шестой в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU, который прошел в словацком Брезно-Осрбли.
В состав украинской команды на дистанцию выходили Анастасия Меркушина, Лилия Стеблина, Денис Насико и Артем Тищенко.
Победу в гонке одержала сборная Германии, которая обошлась лишь четырьмя дополнительными патронами. Второе место заняла команда Франции, использовав десять запасных выстрелов. Тройку призеров замкнула сборная Швеции.
Кубок IBU. Смешанная эстафета
1. Германия (0+4) 1:09:07.3
2. Франция (0+10) +22.4
3. Швеция (2+10) +1:11.3
...
6. Украина (1+9) +1:44.5
«Трасса была быстрой, но не хватало скольжения»: Дмитренко — о этапе в Оберхофе.