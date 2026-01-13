Сборная Украины назвала состав на женскую эстафету в Рупольдинге
Соревнование состоится в среду, 14 января
около 5 часов назад
Фото: Дмитрий Евенко
Тренерский штаб сборной Украины определил состав команды на женскую эстафету пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге. Сообщает Суспільне Спорт.
В состав вошли: Христина Дмитренко, Дарина Чалик, Валерия Дмитренко и Елена Городная.
Женская эстафета состоится в среду, 14 января.
Христина Дмитренко — 35-я в персьюте на этапе Кубка мира в Оберхофе.
