Украина определилась с составом на женский спринт Олимпиады-2026
На гонку выйдут Дмитренко, Городна, Меркушина и Джима
около 2 часов назад
Фото: biathlon.com.ua
Тренерский штаб женской команды Украины по биатлону в интервью Суспільне Спорт назвал состав на спринт в рамках Олимпиады-2026 в Италии.
Состав женской команды Украины:
Христина Дмитренко, Елена Городная, Александра Меркушина, Юлия Джима
Отметим, что гонка состоится 14 февраля и начнется в 15:45 по киевскому времени. Укажем, что по сравнению с индивидуальной гонкой произошло одно изменение – Городная займет место Дарьи Чалик.