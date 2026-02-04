Украина — шестая в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка IBU
Победу одержали французы
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Сборная Украины финишировала шестой в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка IBU по биатлону в норвежском Шушёне.
В составе украинской команды выступали Татьяна Тарасюк и Богдан Цимбал. Дуэт использовал восемь дополнительных патронов на огневых рубежах.
Победу одержали французы, вторыми стали австрийцы. Тройку замкнула сборная Швеции.
Результаты одиночной смешанной эстафеты
1. Франция (0+4) 41:07,5
2. Австрия (0+7) +20,9
3. Швеция (2+13) +48,7
...
6. Украина (0+8) +1:40,5.
