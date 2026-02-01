Украина — девята в женской эстафете чемпионата Европы по биатлону
Победу одержали француженки
Сборная Украины заняла девятое место в женской эстафете на чемпионате Европы по биатлону в норвежском городе Шушен.
Сине-желтых в эстафете представили Валерия Дмитриенко, Лилия Стеблина, Татьяна Тарасюк и Анастасия Меркушина.
Победу в гонке одержала команда Франции, серебро завоевала национальная команда Германии, бронза досталась Норвегии.
Чемпионат Европы по биатлону. Результаты женской эстафеты
1. Франция — 1.12.53,1 (0+8)
2. Германия — 16,6 (0+9)
3. Норвегия — 56,0 (0+8)
...
9. Украина — 5.19,9 (2+11)
