Перро и Виттоцци победили в суперспринте на Loop One Festiva
Француз на дистанции допустил три ошибки, а итальянка – две
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Трехкратный чемпион мира по биатлону Эрик Перро (Франция) и обладательница Кубка мира Лиза Виттоцци (Италия) стали победителями суперспринта на летнем биатлонном фестивале Loop One Festival.
Перро преодолел дистанцию за 20:33,7, допустив три промаха, а Виттоцци показала время 23:44,5 с двумя ошибками.
Среди мужчин вторым финишировал норвежец Исак Фрей, который отстал от лидера на 8,9 секунд, тройку призеров замкнул немец Юстус Штрелов. У женщин серебро завоевала шведка Юханна Скоттхейм (+5,9 с), бронзу — ее соотечественница Анна Магнуссон.
