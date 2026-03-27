Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал Чемпиону вылет национальной сборной Украины из плей-офф квалификации ЧМ-2026.

Функционер отметил, что ответственность за результат лежит на всей футбольной системе, а не только на игроках или тренерах.

На фоне такого результата мне бы не хотелось кому-то ставить оценки. Потому что это негативный результат прежде всего для Украины. Конечно, парень (Матвей Пономаренко – прим.) молодец, у него все впереди. Но не нужно задирать нос – нужно работать. И главный тренер, и ребята стремились попасть на чемпионат мира. Это самая высокая точка, куда можно дойти в футболе. Но это игра, здесь невозможно все спрогнозировать. Нельзя говорить, что виноват только тренер или только игроки.

Виноваты все – и мы, функционеры, и вся система. Футбол не зависит от одного человека. У нас идет война. Мы не можем играть дома. Такой матч, как со Швецией, если бы он проходил в Киеве или Львове, я уверен – мы бы его не проиграли. Ребята добираются по 30–36 часов, потом выходят и играют на максимальных пульсах. Это очень тяжело.