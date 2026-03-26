Сумская область выиграла смешанную эстафету на чемпионате Украины по биатлону
Соревнования в Буковеле продолжатся 28 марта спринтерскими гонками
около 1 часа назад
Фото: Дмитрий Евенко
Сборная Сумской области выиграла смешанную эстафету на чемпионате Украины 2026 по биатлону в Буковеле.
Команда в составе Ксении Приходько, Анны Кривонос, Богдана Цымбала и Богдана Борковского финишировала с результатом 1:07:52.0.
Второе место заняла сборная Черниговской области, третье — Харьковской области.
Соревнования в Буковеле продолжатся 28 марта спринтерскими гонками у мужчин и женщин.
