Алина и Михаил Хмиль выиграли одиночный микст на чемпионате Украины в Буковеле
34 минуты назад
Биатлонисты Алина и Михаил Хмиль одержали уверенную победу в одиночной смешанной эстафете на чемпионате Украины в Буковеле.
Победители продемонстрировали высокую скорость на дистанции, обогнав ближайших преследователей более чем на одну минуту.
Второе место заняла команда Тернопольской области в составе Татьяны и Тараса Тарасюков. Бронзовые награды завоевали представители Черниговщины — Мария Голобородько и Олег Лысенко.
Все призеры эстафеты завершили гонку без ошибок.
Накануне в спринтах лучшие результаты показали Владимир Аксюта и Ирина Тарасюк.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04
