Звезда сборной Украины – об успехе в спорте: «Вы жертвуете свободой…»
Мандзин рассказал, что помогает справиться с выгоранием
около 1 часа назад
Биатлонист сборной Украины Виталий Мандзин в интервью biathlonworld.com ответил, на какие жертвы пришлось идти ради успешных выступлений:
Вы многим жертвуете: свободой, личным временем, моментами с семьей. Жизнь расписана на целый год: лагеря, поездки, соревнования. Иногда неделя дома уже кажется праздником. Но биатлон также имеет и свои плюсы: он позволяет вам расти, строить имя и открывать новые возможности. Однако все это работает только тогда, когда вы можете найти баланс. Без паузы остается лишь выгорание. Для меня это означает время с семьей, даже несколько дней дома в течение сезона. Эта домашняя атмосфера – мой настоящий источник энергии, который восстанавливает меня лучше всего остального.
Напомним, IBU решил не допускать россиян до Олимпиады-2026 после рекомендаций МОК.
