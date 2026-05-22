«100%». Верховен рассказал, удивит ли Усика на ринге
Нидерландский кикбоксер пообещал преподнести что-то новое в бою против украинского чемпиона
около 2 часов назад
Известный нидерландский кикбоксер Рико Верхувен поделился своими ожиданиями от будущего поединка против Александра Усика (24-0, 15 КО), который состоится по правилам профессионального бокса.
Для Верхувена этот бой станет особым вызовом, ведь ему придется противостоять одному из сильнейших боксеров современности и непобежденному украинскому чемпиону.
Верю ли я в то, что могу привнести для Усика что-то новое? 100%. Я привнесу то, что он раньше не видел. Потому что он раньше встречался с боксерами и боксировал всю жизнь, а я — нет. Я предложу другой подход. Да, все в руках Божьих. Посмотрим в субботу, пусть победит сильнейший, – передает слова Верховена «Суспільне Спорт».
23 мая Александр Усик и Рико Верхувен встретятся в ринге. В Украине официальную трансляцию этого уникального события обеспечит платформа «Киевстар ТВ».