«12 раундов – это нормально». Усик раскрыл, огорчится ли, если не нокаутирует Верхувена
Украинец, впрочем, отметил, что обязательно воспользуется возможностью, если такая у него появится
около 1 часа назад
Украинский боксер Александр Усик (24-0, 15 КО) поделился ожиданиями от будущего поединка против нидерландского кикбоксера Рико Верховена и ответил, будет ли разочарован, если не сможет завершить бой досрочно.
Буду ли я разочарован, если этот бой продлится все 12 раундов? Я не знаю, сколько раундов будет в этом поединке, может 12 — это нормально. Но когда у меня будет возможность — я ей воспользуюсь, – передает слова Усика «Суспільне Спорт».
