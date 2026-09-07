Абдураимов, Ражба и Ловчинский – в составе сборной Украины на Евро-2026 по боксу
Турнир в Софии стартует 15 сентября
Айдер Абдураімов / Фото - Facebook
Главный тренер мужской сборной Украины по боксу Михаил Мельник объявил состав команды на чемпионат Европы-2026.
Наши ребята будут соревноваться в 10 весовых категориях.
Состав сборной Украины:
50 кг – Максим Рудик
55 кг – Максим Зименко
60 кг – Айдер Абдураимов
65 кг – Эльвин Алиев
70 кг – Марк Ломакин
75 кг – Джамал Кулиев
80 кг – Павел Ильюша
85 кг – Матвей Ражба
90 кг – Богдан Толмачов
90+ кг – Дмитрий Ловчинский
Континентальное первенство пройдет с 15 по 26 сентября в Софии, Болгария.
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