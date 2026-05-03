Сергей Разумовский

Александр Усик (24-0, 15 КО) может провести еще один громкий бой в супертяжелом весе до конца года. Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх планирует организовать поединок с участием украинского чемпиона.

По информации известного инсайдера Майка Коппинджера, одним из возможных соперников Усика является немецкий боксер Агит Кабаель (27-0, 19 КО). Потенциальный бой может состояться в Германии позже в этом году.

Сообщается, что речь идет о поединке за титул The Ring в супертяжелом весе. В то же время переговоры об этом бое планируют начать уже после ближайшего поединка украинца. Кабаель в настоящее время имеет статус обязательного претендента на титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, что делает его одним из наиболее актуальных возможных соперников для Усика.

Напомним, 23 мая Александр Усик должен выйти на ринг против Рико Верховена в Гизе.