Промоутер Эдди Хирн для The Ring высказался о поединке объединенного чемпиона мира в супертяжёлом дивизионе украинца Александра Усика (24-0, 15 КО) против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена.

«Нужно быть немного оторванным от реальности, чтобы думать, что ты можешь прийти в другую дисциплину и победить там лучшего бойца pound-for-pound. Но единственный способ победить в такой ситуации – это как раз быть немного оторванным от реальности. Поэтому Рико на 100% верит, что может не просто выйти туда, но и побить Усика, нокаутировать его. А он умеет бить, он большой, сильный парень, у него хорошая база.

После того, что произошло в бою Фрэнсиса Нганну против Тайсона Фьюри, я уже никогда не скажу, что человек из другой боевой дисциплины не может прийти и навязать конкуренцию, потому что я считал, что у Нганну вообще нет никаких шансов. Но мне кажется, что он выиграл тот поединок. Нганну уронил Фьюри.

Такие стили просто другие. И если Рико будет действовать нестандартно, думаю, он может добиться определенного успеха. Не думаю, что он способен победить, но Рико так считает. Он не ютубер, этот парень – один из самых выдающихся кикбоксеров всех времен. У него хорошая база. Он умеет боксировать, но он встретится с первым номером рейтинга pound-for-pound».