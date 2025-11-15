В команде Усика назвали бой украинца с Итаума опасным
Анбер сравнил Мозеса с Майком Тайсоном
около 5 часов назад
Фото: rtfight.co
Катмен Александра Усика (24-0, 15 КО) Рас Анбер поделился мыслями о потенциальном поединке абсолютного чемпиона с британским проспектом Мозесом Итаумой (13-0, 11 КО). Члена команды украинца цитирует vringe.com:
Слушайте, это будет опасный бой. Мозес всегда будет опасным бойцом, и он может стать следующим наследником трона Усика. Он может стать таким. Он молод, и я не думаю, что мы видели кого-то с такой энергией со времен Майка Тайсона. Если он продолжит оттачивать свое ремесло и понимать, что это марафон, а не спринт, то я думаю, он имеет все предпосылки управлять дивизионом много лет.
Итаума объяснил, почему бой с Усиком никогда не состоится.