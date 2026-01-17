Владимир Кириченко

Чемпион мира WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик (24-0, 15 КО) ведет переговоры с промоутерской компанией iVisit Boxing, сообщили несколько источников для The Athletic.

Сделка еще не заключена, и Усик, чья команда отказалась комментировать эту информацию, имеет и другие варианты.

Если им удастся подписать контракт с украинцем, то бой с бывшим чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером состоится в Сан-Франциско или Лас-Вегасе.

Эд Перейра, СЕО компании, не подтвердил переговоры с Усиком, но сказал: «Кто бы не хотел видеть Усика у себя? Он – великий боксер поколения».

iVisit Boxing была основана в 2025 году. Недавно журналист Стив Ким сообщил, что Усик «вот-вот подпишет новый промоутерский контракт с молодой компанией, базирующейся на Западном побережье».

Компания уже сообщила о планах проведения большого боксерского турнира в самом центре Сан-Франциско, стремясь собрать самую большую в истории бокса аудиторию.

Ранее менеджер Усика Эгис Климас говорил, что украинец ведет переговоры с неназванным промоутером из США.

