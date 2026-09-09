Альварес начал подготовку к бою против Мбилли в лагере Усика
Мексиканец выйдет на ринг против Кристиана Мбилли
Эксабсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) начал подготовку к поединку против обладателя титула WBC Кристиана Мбилли (29-0-1, 24 KO).
Мексиканец тренируется в испанской Гандии в лагере Александра Усика. Ранее сообщалось о возможных совместных тренировках обоих боксеров.
Поединок между Альваресом и Мбилли состоится 31 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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