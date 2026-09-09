Президент Шахтера Ринат Ахметов поделился ожиданиями от выступлений команды в Лиге чемпионов и озвучил свою оценку результатов жеребьевки. Его слова передает пресс-служба клуба.

Я волнуюсь. Как всегда волнуюсь, перед каждым матчем волнуюсь. Каковы цели? Цели просты. У нас очень сильная команда, молодая команда, у нас собрались яркие молодые футболисты, у которых огромное-огромное будущее, - у меня нет никаких сомнений. Я думаю, что мы увидим настоящую силу своей команды. Я считаю, что мы в течение турнира будем набирать форму и становиться всё лучше с каждой игрой. Я думаю, что футболисты постараются подарить радость болельщикам своей яркой атакующей игрой.

Как вы оцениваете, когда вам достался Реал (Мадрид)? Вы довольны или нет? Интер… Ну, я считаю, что это очень сильные команды. Каждая команда заслуживает огромного уважения. К каждой команде мы будем относиться с большим уважением, и я думаю, что мы будем готовы. Мы будем готовы противостоять сильным командам, а что касается результатов жеребьевки, то я вам скажу после - сыграем восемь матчей, и я вам скажу, жеребьевка была хорошей или нет.