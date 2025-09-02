Владимир Кириченко

Американский средневес Браян Мендоса (22-4, 16 KO) для The Ring обсудил будущий поединок абсолютного чемпиона мира во втором среднем дивизионе Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) против Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO).

«Я думаю, что Кроуфорду придется набирать слишком много веса, ведь он уже поднимался даже из более легких весовых категорий как легковес. Ты должен уважать мощь более крупного парня. Я спарринговал с тяжеловесами, поэтому знаю, как это ощущается. Кроуфорд будет большим и мощным, но когда наступает вечер боя под софитами, когда это имеет значение – это другая вещь. Но Кроуфорд настолько хорош, что я определенно могу представить, что он сделает что-то Канело. Тем более что Канело не выглядел очень здорово в последних боях. Он казался неуклюжим в бою против Уильяма Скулла. Это будет интересный бой, но я верю, что вес сыграет свою роль, пусть даже я считаю, что как боец Кроуфорд лучше, чем Канело. И Терэнса пробивали бойцы вроде Эгидиюса Каваляускаса. Будет интересно посмотреть, как сложится их бой, но я склоняюсь в сторону Канело».

Напомним, Кроуфорд в последнем поединке, который состоялся 3 августа 2024 года в Лос-Анджелесе, разделил ринг с представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым. Бой длился все 12 раундов и завершился победой американского атлета единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

Альварес, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся 4 мая в Эр-Рияде, победил единогласным решением судей Уильяма Скалл. В результате Канело вернул себе звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Бой между Кроуфордом и Канело пройдет 13 сентября на шоу в Лас-Вегасе.

Ранее стало известно, кто будет судить бой Альварес – Кроуфорд.