Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли прокомментировал предстоящий поединок абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) и обладателя титула WBA в первом среднем дивизионе Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

Цитирует Брэдли boxingnews24.com.

«Все говорили, что Джек Демпси не сможет победить Джесса Уилларда. Уиллард, 6’6″ (около 198 см) и более 250 фунтов (около 113 кг), а маленький Джек Демпси нокаутировал его.

Говорят, что Терренс Кроуфорд не может победить Сауля Альвареса. Я не могу с этим согласиться. Он разобьет Альвареса. Это не будет честный бой, потому что как только он привыкнет к той ударной силе, для Альвареса все закончится.

Кроуфорд тренировался для этого весь год. Он все время думал об одном человеке, смотрел видео и изучал записи.

Кроуфорд немного расслабился. Он ленив. Я знаю, что он дрался и зарабатывал деньги. Он избежал Бенавидеса, потому что не хотел той боли. Это говорит мне, что Альварес мягкий».