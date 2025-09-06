Звездный боксер Теренс Кроуфорд (41-0, 31 KO) поделился мыслями о поединке Джервонты Дэвиса (30-0-1, 28 KO) и Джейка Пола. Американца цитирует vringe.com:

Я не знаю, что будет, когда боец легкого веса выйдет против парня из крузервейта. Если это постановка, это будет хорошо и для них, и для зрителей. Я считаю, что это не настоящий бой. Это не может быть реальным поединком, потому что они не в одной весовой категории. Так что это действительно будет скорее что-то выставочное. Думаю, они просто выйдут и немного поспарингуют. Я не думаю, что это будет что-то вроде: «Ты пытаешься убить меня, а я – тебя». Скорее: «Давай выйдем и заработаем денег». Это больше бизнес-ход, чем что-то другое.

Джейк на самом деле слишком велик для Джервонты. Дэвис обладает огромным талантом, он может сильно бить, взрывной и все в таком духе. А Джейк умеет пробить правой – я видел это вблизи. Он реально большой. Он не такой медленный, как многие думают. Он может бить. Многие знают, что были моменты, когда он мог бы выложиться против Тайсона, но немного сдерживался. Как и сам Тайсон.