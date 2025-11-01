Американский эксперт: «Когда люди говорят об Итауме против Усика, я останавливаю их»
Алджиери считает, что на бой с украинцем есть лучший кандидат
около 2 часов назад
Экс-чемпион мира Крис Алджиери признался, что не желает в следующем поединке видеть Александра Усика (24-0, 15 KO) с Мозесом Итаумой (13-0, 11 KO). Американского эксперта цитирует vringe.com:
Когда люди говорят об Итауме против Усика, я останавливаю их. Никто не должен говорить о ком-то против Усика, если этот кто-то не побил Джозефа Паркера. Джозеф Паркер должен был быть тем бойцом, с которым сразится Усик. Он был аутсайдером в своих прошлых боях, и он продолжал побеждать. Так что теперь у нас есть Вордли, которому 30, а не 20, как Итауме, и он побил Джозефа Паркера. И теперь он обязательный претендент на два пояса, мне так кажется. Я имею в виду, он должен быть впереди Итаумы на данный момент из-за нескольких причин.
Напомним, что переговоры о бое Усик – Фабио Уордли уже начались.