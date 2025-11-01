Бывший чемпион мира Крис Алджиери поделился ожиданиями от поединка абсолютного чемпиона тяжеловесов Александра Усика (24-0, 15 КО) и Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО). Слова американца приводит vringe.com:

Атлетизм, размер... Вордли настоящий супертяжеловес – 196 см, 109 с лишним кг, нажимает на спусковой крючок, сближается, делает все эти вещи. Но это Усик... Честно говоря, я смотрел бой, и это был отличный поединок. И я думал: «Джозеф Паркер может создать для Усика проблемы». Мне кажется, сейчас он способен легче разгадать Вордли, чем Джозефа Паркера.

Потому что Джозеф Паркер крепкий, он очень выносливый большой парень, сильный парень, парень с физикой. А мы видели, как у Усика были проблемы с некоторыми из этих больших парней, которые используют свое тело, удары по корпусу, используют свою физику. Но потом, к концу боя, как только Вордли завершил шоу, я поверил в такое: «Пока Вордли будет стоять и не прозвучит финальный гонг, он опасен. И не важно, кто ты, включая Усика».