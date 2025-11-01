Знаменитый тренер Тедди Атлас поделился ожиданиями от поединка абсолютного чемпиона Александра Усика (24-0, 15 KO) с Фабио Вордли (20-0-1, 19 KO). Слова американца приводит fightnews.info:

Усик не делает ошибок. Он выиграл Олимпиаду, стал чемпионом мира в первом тяжелом весе, объединил все титулы, зачистил дивизион и поднялся в супертяжелый вес, будучи значительно меньше. Там он победил великого чемпиона в его стране, а затем показал, что это не случайность, и сделал это снова.

Усик – один из величайших победителей, которых я когда-либо видел. Его главное ценное качество – это то, что он победитель. Он находит способ победить. Не знаю, может ли его победить магия. Я думаю, что у него есть особый щит, который блокирует магию. Он применяет свою магию.

Я уверен, что в Великобритании это будет интересный бой, с чертовски хорошей атмосферой. Напряжение будет висеть в воздухе. Может ли разрушительная сила Вордли появиться в любой момент? Да, это возможно. Это то, что захотят увидеть зрители.