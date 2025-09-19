Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, кого считает лучшим боксером независимо от весовой категории. Слова функционера приводит vringe.com:

Если брать во внимание конкретные победы Кроуфорда, то первым в рейтинге P4P все еще должен оставаться Александр Усик. Но если посмотреть на достижения: чемпион мира в пяти весовых категориях, трехкратный абсолютный чемпион, то на бумаге у Теренса большие шансы (на первое место).

Тем не менее, неизменно биться на выезде и побеждать чемпионов крузервейта, а затем перейти в высшую тяжелую категорию и дважды победить Джошуа, Фьюри и Дюбуа. На бумаге то, что сделал Кроуфорд, очень впечатляет. Но для меня лидером все же является Усик.

Победа Кроуфорда над Канело не обязательно должна сделать Теренса номером один в pound-for-pound. Но он поднялся на две категории выше, чтобы это сделать. Так что это очень близкая гонка.