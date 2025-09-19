Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн признался, стоит ли Теренсу Кроуфорду (42-0, 31 KO) завершать карьеру после победы над Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO). Британца цитирует vringe.com:

Кто-то недавно говорил об этом, и это действительно правда. Потому что я на самом деле говорил то же самое об Усике. У нас есть реальная тенденция пытаться отправить бойцов на пенсию. Понимаете, о чем я? Как я говорил об Усике: «Я думаю, сейчас ему будет лучше завершить карьеру», а все спрашивают меня, почему вы хотите, чтобы он завершил карьеру? Я просто считаю, что это отличный способ уйти. И на самом деле, я также считаю, что Кроуфорд может спуститься ниже и выиграть титул чемпиона в средней весовой категории, и это сделает его чемпионом в шести дивизионах. Но проблема в том, что Теренс Кроуфорд сейчас действительно захочет драться только за большие деньги, и есть всего несколько боев, которые смогут принести такие деньги.