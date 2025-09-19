Член команды Александра Усика (24-0, 15 KO) Сергей Лапин в интервью rtfight.com высказался о решении WBO о защите титула украинца и рассказал, когда абсолютный чемпион вернется на ринг:

Мы благодарим WBO за внимательное рассмотрение дела и наши аргументы.

19 июля 2025 года Александр Усик в третий раз за 14 месяцев провел титульный бой и снова стал абсолютным чемпионом мира. Эти победы дались ценой огромной дисциплины, самоотдачи и изнурительных лагерей — первый из которых длился почти девять месяцев из-за переноса даты боя. Такая нагрузка требует правильной и довольно длительной реабилитации.

Усику не предписан постельный режим, ему позволено участие в благотворительных спортивных активностях и умеренная физическая нагрузка. Но очевидно, что танцы или участие в ивентах — это совсем не то же самое, что трехмесячная подготовка к титульному бою.

Александр заслужил на восстановление. И после него болельщики снова увидят его на ринге — готовым к новым большим боям. Сейчас наша команда рассматривает новые возможности и новые интересные локации для организации боя за звание абсолютного чемпиона мира.

А пока что желаем успеха Джозефу Паркеру и Фабио Уордли — пусть победит сильнейший.