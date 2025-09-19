Американский супертяжеловес Ричард Торрес (13-0, 11 KO) для BoxingScene сообщил, что готов провести поединок с британским проспектом Мозесом Итаума (13-0, 11 КО).

«Я хочу бой в Великобритании. Вордли, Итаума, даже Джонни Фишер. Я не вызываю только Фрейзера Кларка, потому что он мой олимпийский брат, и я ценю его, я люблю этого парня. Но если кто-то хочет подраться, то я сделаю это с удовольствием. Я действительно считаю, что некоторые из этих боев будут огромными, особенно в Великобритании. Там потрясающие фанаты. Было здорово приехать в Великобританию. Там все разбираются в боксе, и за этим невероятно наблюдать. Я бы с радостью подрался там, чтобы немного лучше показать свои навыки.

Итаума – потрясающий боец. Я думаю, что он действительно показал свое мастерство, особенно в бою с Диллианом Уайтом. Это было невероятное выступление. Так что я очень рад за него. Я считаю его отличным парнем. Но, несмотря на это, я на 100 процентов уверен в своих способностях как бойца. Я бы с удовольствием вышел с ним на ринг. Я думаю, что у нас будут отличные бои, если один из нас пересечет океан».