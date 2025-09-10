Денис Седашов

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Джонни Нельсон поделился мнением о возможном бое между молодым британским супертяжеловесом Мозесом Итаумой (13-0, 11 KO) и абсолютным чемпионом мира Александром Усиком (24-0, 15 KO).

В интервью программе The Cobra на канале Froch on Fighting Нельсон призвал не спешить с карьерным продвижением 20-летнего таланта.

Зачем спешить и рисковать карьерой молодого тяжеловеса, который может стать доминирующим в дивизионе? Я не говорю, что Усик его уничтожит, потому что мы еще не знаем, насколько сильный Итаума, но я бы не стал сейчас устраивать этот бой. Джонни Нельсон

