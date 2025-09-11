Владимир Кириченко

Фрэнк Уоррен, промоутер британского проспекта хэвивейта Мозеса Итаумы (13-0, 11 КО), для talkSPORT Boxing рассказал, что предлагал хорватскому боксеру супертяжелого веса Филипу Хрговичу (19-1, 14 КО) выйти на ринг с его клиентом.

«Хргович, вероятно, не будет доступен, но именно такие бои меня интересуют. Я все равно думаю, что Мозес пройдет и через Хрговича тоже. Поэтому мы предложили ему этот бой».

Вы предложили?

«Да, Хрговичу предложили бой против Итаумы, и всё. Есть два способа сказать, что ты не хочешь драться: либо сказать «Я не хочу боя», либо «Я хочу триллион фунтов за это».

17 августа Итаума нокаутировал Диллиана Уайта в 1-м раунде.

Напомним, в прошлом месяце Хргович победил Дэвида Аделеей единогласным решением судей.