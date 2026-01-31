Стало известно имя «Боксер года» по версии The Ring, Усик вручил ему награду
Победу не смог одержать чемпион мира из России
около 2 часов назад
Авторитетное издание The Ring объявило победителя в номинации «Боксер года»-2025.
Победу получил бывший абсолютный чемпион мира в трех весовых категориях американец Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО).
Украинский чемпион WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) не был среди номинантов в этой категории.
Усик присутствовал на церемонии и вручил Кроуфорду награду.
Вторая ежегодная церемония награждения The Ring Awards состоялась 30 января в Нью-Йорке.
Другие номинанты на звание «Боксер года»:
Чемпион WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО).
Чемпион WBC, WBA и WBO во второй наилегчайшей весовой категории Джесси Родригес (23-0, 16 КО).
Абсолютный чемпион мира во второй легчайшей весовой категории Наоя Иноуэ (32-0, 27 КО).
Обладатель титула WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО).
