Владимир Кириченко

Авторитетное издание The Ring на своем официальном сайте объявило победителя в номинации «Нокаут года»-2025.

Награду «Нокаут года» получил нокаут бывшего обладателя титула WBO в полусреднем весе Брайана Нормана (28-1, 22 КО) в поединке против японца Джина Сасаки (19-2-1, 13 КО).

Среди претендентов на награду был нокаут обладателя WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) в бою против экс-чемпиона мира Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО).

Вторая ежегодная церемония награждения The Ring Awards состоялась 30 января в Нью-Йорке.

Ранее были названы возможные соперники Усика для следующего боя в США.