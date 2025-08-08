Бенавидес вошел в топ-10 рейтинга Р4Р от The Ring, Усик – на вершине
Стивенсон поднялся на 9-ю ступеньку
около 1 часа назад
Авторитетное издание The Ring опубликовало обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории.
На вершине продолжает находиться украинский абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО), который 19 июля в реванше нокаутировал Дэниэля Дюбуа (22-3, 21 КО).
Японский чемпион WBC и WBA в найлегчайшем весе Кэн Сиро (25-2, 16 KO) 30 июля проиграл американцу Рикардо Сандовалу (27-2, 18 KO) и вылетел из топ-10.
На 9-й позиции его заменил чемпион WBC в легком дивизионе Шакур Стивенсон (24-0, 11 КО), а в первую десятку влетел чемпион WBC в полутяжелом весе Дэвид Бенавидес (30-0, 24 КО).
Рейтинг P4P от The Ring:
1. Александр Усик
2. Наоя Иноуэ
3. Теренс Кроуфорд
4. Дмитрий Бивол
5. Артур Бетербиев
6. Джесси Родригес
7. Дзунто Накадани
8. Сауль Альварес
9. Шакур Стивенсон
10. Давид Бенавидес
