Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира во второй средней весовой категории Вильям Скулл верит, что его экс-соперник Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) победит Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО) в их будущем мегафайте.

Цитирует Скулла boxingnews24.com.

«Канело сбросит несколько килограммов, а Кроуфорд заметно поднимется в весе, чтобы сразиться с ним. Возможно, если бы Кроуфорд провел один бой во втором среднем дивизионе, у него было бы немного больше опыта в этой весовой категории. Но дебют в этой весе может стать проблемой. Канело способен нокаутировать его до 12-го раунда. Я буду удивлён, если Кроуфорд выиграет этот бой. Здесь есть гандикап в плане весовых категорий. Если бы не он, то шансы в этом бою были бы 50 на 50. Поединок в этой весе однозначно играет на руку Канело. Я бы сказал, что его шансы на победу в этом поединке – 75%».

Напомним, Кроуфорд в последнем поединке, который состоялся 3 августа 2024 года в Лос-Анджелесе, разделил ринг с представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым. Бой длился все 12 раундов и завершился победой американского атлета единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

Альварес, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся 4 мая в Эр-Рияде, победил единогласным решением судей Скулла. В результате Канело вернул себе звание абсолютного чемпиона мира во второй средней весовой категории.

Бой между Кроуфордом и Канело пройдет 13 сентября на шоу в Лас-Вегасе.

