Авторитетный тренер Джоэль Диас высказался о предстоящем мегафайте Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) и Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO). Слова наставника приводит vringe.com:

Не забывайте, что Кроуфорд не просто боец. Это любимец Турки Аль аш-Шейха. Он в любом случае победит. Ведь заработает десятки миллионов долларов США, независимо от результата. А сейчас он просто «продает» бой. Именно поэтому он и обещает победить. А мы должны просто помнить о том, что когда боец поднимается на две весовые категории, то ничего у него не получается. Теренс и так только что поднялся из полусреднего дивизиона в первый средний. Он сделал это не просто так. Тот бой ему был нужен, чтобы получить этот многомиллионный мегафайт.

Это – бизнес. Кроуфорд в любом случае победит – получит деньги. Никто не будет осуждать его за это поражение. Он поднялся на две весовые категории. Он попробовал. У него не получилось, ведь это не его дивизион. Он вернется в свою категорию. Вернется тем самым королем, каким был до этого. Бой будет напоминать поединок Канело и Чарло. Просто сейчас они все продают бой – и рассказывают вам, что Теренс победит. Но даже с бизнесовой точки зрения этого не будет. Канело не рисковал бы. Его поражение не на руку боксерскому бизнесу.