Британский боксер Линдон Артур (24-3, 16 KO) высказался о потенциальном поединке Александра Усика (24-0, 15 KO) и Мозеса Итаума (13-0, 11 KO). Слова полутяжеловеса приводит vringe.com:

Сколько Усику? 38. Теренсу Кроуфорду 37. Парни, которые находятся на вершине спорта, они возрастные. Мне 34. Если Усик собирается драться с ним, то ему следует провести этот бой сейчас, как Мейвезер сделал с Канело. Такая же ситуация. Как только Моисей повзрослеет, его уже не побить. Я не думаю, что его побьют, ведь он настолько хороший. Я в это верю. Ему 20 лет, и он будет править в следующие 10-15 лет. Сколько бы он ни оставался в боксе, он там будет доминировать. Кто его побьёт? Кто хотя бы пройдет с ним раунды?

Я не думаю, что его побьют в ближайшее время. И я не думаю, что ему нужно драться сейчас с Усиком.