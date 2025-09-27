Арум назвал лучшего боксера независимо от весовой категории
Легендарный промоутер отметил Наоя Иноуэ
около 14 часов назад
Фото: Getty Images
Глава Top Rank Боб Арум, который посвятил боксу более 50 лет, поделился своим мнением о самом сильном бойце современности.
В интервью KO Artist Sports промоутер без колебаний назвал имя, кого считает номером один независимо от весовой категории.
На мой взгляд, Иноуэ — лучший боксер независимо от весовой категории.
Иноуэ победил Ахмадалиева и сохранил звание абсолютного чемпиона.
Поделиться