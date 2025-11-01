Британский нокаутер Фабио Уордли (20-0-1, 19 KO) не сомневается, что его поединок с Александром Усиком (24-0, 15 KO) соберет полный Уэмбли. Временного чемпиона WBO цитирует vringe.com:

Привлекательность Александра Усика сделает хорошую работу. Поможет в этом и развлекательный фактор, который вы получаете со мной. Я не знаю своего поединка, который не окупил затраченные деньги. Закончилось ли в 1 раунде или в 10, 11, 12 раундах. Но вы окупите свои билеты, потому что это развлекает. Я боец для фанатов. Я хочу, чтобы мое имя ассоциировалось с предвкушением людей увидеть мое имя в центре постера на билборде, чтобы вы хотели увидеть мой бой, потому что это всегда хорошо и всегда развлекает. Итак, все эти вещи вместе взятые, все пояса на кону, статус абсолютного чемпиона – все это сложится в ночь на Уэмбли. Я считаю, что это сделает свое дело.

Поединок, скорее всего, будет весной-летом. Этот бой не состоится в ближайшее время. Это все займет немного времени, немного раскрутки, ведь ты хочешь полного размаха для такого большого боя.