Баколе о Чисоре: «Он уже давно набрал лишний вес и должен был бы завершить карьеру»
Мартин предлагает Дереку выйти с ним на ринг
27 минут назад
Конголезский супертяжеловес Мартин Баколе (21-2-1, 16 КО) резко отреагировал на слова британца Дерека Чисоры (36-13, 23 КО), который назвал его толстым. Слова приводит Seconds Out.
Все знают, что Чисора — не проблема. Он уже давно набрал лишний вес в боксе и должен был бы завершить карьеру. Но если он считает меня толстым, то почему бы ему не выйти против меня? Когда-то он говорил, что придет за мной, но я тогда ответил, что не буду с ним драться, потому что мы уже спарринговали, и он хорошо знает, кто такой Мартин Баколе.
Боксер также сообщил, что сейчас находится в Конго, где готовит важное событие, и не исключил проведения боя в своей стране.
«Он был весь в крови и выпрыгнул из ринга». Баколе — о спаррингах с Усиком.