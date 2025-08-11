Тяжеловес Мартин Баколе (21-2, 16 KO) вспомнил о спаррингах с Александром Усиком (24-0, 15 KO). Слова конголезца приводит fightnews.info:

Честно говоря, Усик сам знает, что каждый раз, когда я выхожу спарринговать с ним, я создаю ему проблемы. Они дали мне только два раунда. Это были два раунда ада. Он это знает. Когда я впервые спарринговал с ним, ему было тяжело. Он начал кричать, злиться, выпрыгнул из ринга и начал кричать на своего тренера. Я никогда об этом не говорил, но спросите его команду – у него везде шла кровь. И это было впервые.

Потом они опять позвали меня в Дубай, и я провел только два раунда. Но за эти два раунда он был в беде. Поэтому Усик знает, что в бою я легко дам ему прикурить. Эти люди об этом знают, так что молчат.

Помните, как на церемонии The Ring они задавали мне вопросы, а Усик стоял у моего плеча и говорил, что это был спарринг? Нет, он попал в нокаут. Я остановил его там, и тут больше нечего говорить. Это правда.