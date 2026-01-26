Менеджер британского тяжеловеса Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО) Майк Офо убежден, что действующий обладатель титулов WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) сознательно избегает встречи с его клиентом. Слова приводит Sky Sports.

По словам Офо, украинец использует отговорки, чтобы не выходить в ринг против перспективного британца.

Теперь весь мир видит, что Усик просто уклонился от Фабио, утверждая, что будет драться с Уайлдером. Очевидно, что этого не произойдет, и Усик все еще избегает боя с Фабио. Ему следует изменить имя на Александр Уклонясык (в оригинале Утинок — от англ. to duck — избегать, — прим.).

Мы все знаем, что Тайсон Фьюри никого не избегает, и он еще раз доказал это, вызвав Фабио на бой. Фабио более чем готов драться с Тайсоном и с радостью приветствует это большое событие для британского бокса этим летом. Начнем!