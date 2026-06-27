Олимпийский чемпион Жан Беленюк прокомментировал решение Александра Усика (25-0, 16 КО) освободить чемпионские пояса и намек украинского боксера на будущий «last dance».

Беленюк отметил, что не был сильно удивлен таким шагом Усика. По его мнению, это логичное и взвешенное решение с учетом статуса украинского чемпиона.

Не то чтобы я сильно был удивлён. Это логичное решение, учитывая, что ему приходится соблюдать правила различных организаций, и пришлось бы встречаться с претендентами, которые для него не суперинтересны. Поэтому думаю, что это взвешенное решение, которое напрашивалось, учитывая его статус.

Last dance? Судя по тому, что это отсылка к известному фильму с Майклом Джорданом о его последнем сезоне, думаю, что это всё-таки связано не с политикой, а со спортом. Потому что многие знакомые вчера написали: «Всё, Усик уходит в политику».

А я думаю, что логично и правильно, что это какой-то бой, противостояние, возможно, реванш с Верховеном – что-то такое, благодаря чему Александр хочет поставить жирную точку в своей карьере. Какое-то шоу, противостояние – то, что запомнится всем людям. Мне трудно сказать, что это может быть, но думаю, что Усик и его команда могут сделать яркую, решающую точку.

Ты не можешь быть владельцем всех поясов и диктовать условия организациям – они заинтересованы в том, чтобы были бои, претенденты. Многие ребята ждут своей возможности стать чемпионом мира. Если ты им её не даёшь – это выглядит несправедливо.

С точки зрения справедливости, если Александр не хочет готовиться под какого-то бойца, он считает, что этот бой будет неинтересным – с экономической точки зрения, точки зрения противостояния, зрелищности, места – то зачем он будет готовиться, учитывая, что у него уже возраст и он может сразиться один раз? Возможно, два, но учитывая, что last dance – один раз.

Зачем ему сейчас готовиться под что-то такое, к чему его подталкивают третьи силы? Поэтому Александр решил освободить пояса – хороший жест. Многие так делали, особенно непобедимые чемпионы. Для нас он в любом случае непобедимый абсолютный чемпион в двух весовых категориях. Это бесспорный факт, и ни у кого нет вопросов.

Его не могли побить сильнейшие боксёры мира, тем более, что он их переиграл дважды каждого. А пояса – это просто пояса. Рано или поздно они бы вернулись обратно в организации, будут новые чемпионы мира – это жизнь, надо к этому привыкнуть. А хвататься за все пояса: «Я вот чемпион, буду их владельцем и никому их не отдам» – это думаю, что это правильно. Абсолютно поддерживаю Александра в этом решении и желаю ему успехов в его last dance, – сказал Беленюк в интервью Sport.ua.