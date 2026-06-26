«Ничего, кроме уважения»: Кабайель отреагировал на решение Усика освободить титулы
Немец эмоционально прокомментировал решение украинца
около 1 часа назадПодписаться в
Временный чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе немец Агит Кабаэль (27-0, 19 КО) в социальной сети прокомментировал заявление украинца Александра Усика (25-0, 16 КО) о сдаче чемпионских поясов.
Боксер выразил солидарность с решением бывшего соперника и отметил его достижения на профессиональном ринге.
Ничего, кроме уважения к этой невероятной карьере.
«Ему нечего доказывать»: Красюк прокомментировал заявление Усика о сдаче поясов.