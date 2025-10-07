Владимир Кириченко

Бывший абсолютный чемпион мира Джош Тейлор (19-3, 13 КО) для BoxNation поделился мыслями о поединке временного обладателя титула WBA в супертяжелом весе Фабио Уордли (19-0-1, 18 КО) против временного чемпиона WBO в этом же дивизионе Джозефа Паркера (36-3, 24 KO).

В супертяжелом весе нас ждет большой бой между Джозефом Паркером и Фабио Уордли. Если бы вы имели аргументы в пользу Фабио, какие бы они были?

«Его сила удара. Большая сила удара. Он очень хорош в том, что делает, но я считаю, что в последнем поединке его достаточно легко перебоксировали. А Паркер очень опытен, хорошо знает, как себя вести на ринге. Я думаю, что Паркер его перебоксирует. Но в этом и заключается красота бокса в супертяжелом весе – достаточно одного удара, и игра окончена».

Уордли 7 июня нокаутировал Джастиса Хани. Судьи после 9 раундов имели на своих записках оценки 88-83 и дважды 89-82 в пользу Хани.

Напомним, поединок Уордли против Паркера пройдет 25 октября на O2 Arena в Лондоне.

Ранее сообщалось, что британский супертяжеловес будет готовить Уордли к бою с Паркером.