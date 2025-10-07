Британский супертяжеловес Фабио Уордли (19-0-1, 18 KO) в интервью Sky Sports высказался о потенциальном поединке с Александром Усиком (24-0, 15 KO):

Я думаю, что у нас с Усиком получится захватывающий бой. Учитывая, как я боксирую сейчас, принимая во внимание различные варианты и возможности, которые имеются у людей, Александр может видеть развитие своей карьеры в другом направлении или заниматься чем-то другим.

Но я думаю, что я, возможно, один из самых интересных бойцов на данный момент, а он прирожденный артист как на ринге, так и за его пределами. Так что я очень верю, что он бы с удовольствием со мной побоксировал.