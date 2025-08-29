Менеджер Паркера назвал следующий бой Джозефа – на Усика надежд нет
Браун видит во врагах временного чемпиона WBO англичанина
20 минут назад
Фото: Getty Images
Менеджер Джозефа Паркера (36-2, 24 KO) Спенсер Браун в интервью Boxing News Plus высказался о будущем новозеландца:
Я думаю, что он будет защищать титул временного чемпиона WBO перед Рождеством. Противником должен быть англичанин. Это может быть либо Дюбуа, либо Фабио Уордли… Это может быть и Дерек Чисора.
По информации Everything Boxing, Паркер должен провести бой с Фабио Вордли (19-0-1, 18 KO) 25 октября на O2 Arena.
Напоминаем, что Александра Усика подталкивают к завершению карьеры.
Поделиться