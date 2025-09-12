Бывший соперник Усика: «Позор, что война в Украине до сих пор продолжается»
Белью считает, что Александр мечтает о чемпионском поединке на Родине
около 1 часа назад
Бывший чемпион мира Тони Беллью рассказал esportsinsider.com, где хотел бы увидеть бой абсолютного чемпиона Александра Усика (24-0, 15 KO):
Я могу себе представить, что Усик хочет защитить титулы в Украине. Но учитывая, что в этой стране идет война, и это позор, что она до сих пор продолжается…
Это вряд ли произойдет в ближайшем будущем. Я бы хотел мира Украине, Усику и его семье. И бой там был бы удивительным событием.
Напомним, что Усика побуждают завершить карьеру.
