Бенавидес назвал фаворита в поединке Кроуфорд — Канело
Американец уверен в триумфе мексиканца
около 1 часа назад
Чемпион WBC в полутяжелом весе Давид Бенавидес (30-0, 24 КО) высказался относительно долгожданного боя между Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) и Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO).
В интервью ESNEWS американец отметил, что ключевым фактором в поединке станет разница в весе боксеров.
Честно говоря, я считаю, что Канело выиграет именно из-за веса — он естественно весит 168 фунтов. Мне не нравится, что Кроуфорд поднимается на три весовые категории, поэтому верю, что победа будет за Канело.
