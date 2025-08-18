Турки опровергли слухи о проведении боя Бетербиев – Бенавидес в 2025 году
Грандиозные планы влиятельного саудита
12 минут назад
Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх опроверг слухи о возможности проведения боя в ноябре 2025 года между чемпионом WBC в полутяжелом весе Дэвидом Бенавидесом (30-0, 24 KO) и россиянином Артуром Бетербиевым (21-1, 20 KO).
«Турки Аль аш-Шейх опроверг слухи о том, что бой между Давидом Бенавидесом и Артуром Бетербиевым может состояться 22 ноября. В то же время он отметил, что поединок вполне может пройти в 2026 году – при условии, что Бенавидес победит Энтони Ярда, а Бетербиев одолеет Деона Николсона».
22 ноября в Эр-Рияде состоится вечер бокса, главным событием которого станет поединок за титул WBC в полутяжелом весе между Бенавидесом и Энтони Ярдом (26-3, 24 KO).
Позднее в кард этого шоу The Ring IV «Night of the Champions» был добавлен бой Бетербиева (21-1, 20 KO) против 34-летнего американца Деона Николсона (22-1, 18 KO).
Ранее Бенавидес заявил, что готов к бою с Бетербиевым.