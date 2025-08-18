Владимир Кириченко

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх опроверг слухи о возможности проведения боя в ноябре 2025 года между чемпионом WBC в полутяжелом весе Дэвидом Бенавидесом (30-0, 24 KO) и россиянином Артуром Бетербиевым (21-1, 20 KO).

«Турки Аль аш-Шейх опроверг слухи о том, что бой между Давидом Бенавидесом и Артуром Бетербиевым может состояться 22 ноября. В то же время он отметил, что поединок вполне может пройти в 2026 году – при условии, что Бенавидес победит Энтони Ярда, а Бетербиев одолеет Деона Николсона».

Turki Alalshikh has squashed rumours that David Benavidez vs Artur Beterbiev could end up happening on Nov 22nd, but said the fight could well take place in 2026 if Benavidez beats Anthony Yarde and Beterbiev beats Deon Nicholson.



The Ring IV live on DAZN l Nov 22nd in Riyadh 🥊 pic.twitter.com/0dKKxib4mq — Ring Magazine (@ringmagazine) August 16, 2025

22 ноября в Эр-Рияде состоится вечер бокса, главным событием которого станет поединок за титул WBC в полутяжелом весе между Бенавидесом и Энтони Ярдом (26-3, 24 KO).

Позднее в кард этого шоу The Ring IV «Night of the Champions» был добавлен бой Бетербиева (21-1, 20 KO) против 34-летнего американца Деона Николсона (22-1, 18 KO).

Ранее Бенавидес заявил, что готов к бою с Бетербиевым.